Drei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf Staatsstraße

Auf der Staatsstraße zwischen Wemding und Monheim passiert ein heftiger Unfall. Verletzte und hoher Schaden.

Ein missglücktes Überholmanöver hat am Donnerstag auf der Staatsstraße zwischen Wemding und Monheim zu einem recht heftigen Unfall geführt. Drei Personen erlitten Verletzungen.

Das Unglück geschah der Polizei zufolge um 8.50 Uhr. Ein 22-Jähriger, der mit seinem Auto auf der Straße in Richtung Monheim unterwegs war, wollte kurz vor dem Ende des Waldstücks vor Heidmersbrunn einen vorausfahrenden Wagen überholen. Der junge Mann übersah offenbar, dass in diesem Moment ein 81-Jähriger entgegenkam. Die beiden Fahrzeuge stießen frontal zusammen. Einer der beiden Wagen wurde dadurch in den Forst geschleudert.

Feuerwehren aus Wemding und Heidmersbrunn nach Unfall im Einsatz

Beide Beteiligte sowie die Beifahrerin des Seniors zogen sich diverse Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte die Opfer ins Krankenhaus. An den Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt schätzungsweise 30.000 Euro. Neben Polizei, Notarzt und Sanitätern waren auch 35 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Wemding und Heidmersbrunn vor Ort. Die von Trümmerteilen übersäte Straße musste für rund zwei Stunden komplett gesperrt werden. (wwi, AZ)