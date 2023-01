Ein Kloster mit jahrhundertealter Geschichte

Bei der Versammlung des Vereins der Freunde des Karmelitinnenklosters Wemding geht es um eine lange Historie und eine besondere Jubiläumsfeier.

Im Mittelpunkt der Mitgliederversammlung des Vereins der Freunde des Karmelitinnenklosters Wemding, die nach zwei Jahren erstmals wieder im Seminarraum des Pfortengebäudes stattfinden konnte, stand der Rückblick auf das 350-jährige Kirchweihjubiläum der Klosterkirche.

Mutter Priorin Evamaria dankte dem Förderverein für die Verbundenheit mit der Schwesterngemeinschaft. Die Unterstützung der Freunde des Karmelitinnenklosters habe sich gerade in Zeiten der Corona-Pandemie als hilfreich erwiesen. Sie sagte, dass zwei Schwestern aus dem vor der Auflösung stehenden Karmelitinnenkloster Hauenstein (Pfalz) in naher Zukunft den Konvent in Wemding verstärken werden.

Die Mitgliederzahl des Wemdinger Vereins geht zurück

Der Vorsitzende Gottfried Hänsel dankte den Mitgliedern des Fördervereins und allen Spendern für finanzielle Zuwendungen. Sorge bereitet ihm die rückläufige Mitgliederentwicklung des Vereins, der aktuell 326 Mitglieder umfasst. Angesicht der Altersstruktur geht die Mitgliederzahl um 20 bis 30 Personen zurück. Der Vorsitzende forderte die Anwesenden zur Werbung neuer Mitglieder auf.

Mit einer von den Vorstandsmitgliedern Martin Ziegler und Markus Meyr erstellten Präsentation blickte Hänsel auf die Veranstaltungen im Rahmen des 350-jährigen Kirchweihjubiläums der Klosterkirche zurück. Der Veranstaltungsreigen begann am 14. Mai mit einem von Provinzial Pater Raoul Kiyangi aus München zelebrierten Festgottesdienst in der Klosterkirche. Es folgten Vorträge, etwa über die Geschichte des ehemaligen Klosters der Kapuziner in Wemding.

Höhepunkt der Feierlichkeiten war das Klosterfest am 26. Juni. Es war laut Hänsel bei „Kaiserwetter“ ein großer Festtag, den über den Tag verteilt rund 1200 Gäste besuchten. Thomas M. Freihart, Abt der Benediktinerabtei Weltenburg, zelebrierte mit Stadtpfarrer Wolfgang Gebert den Pontifikalgottesdienst. Über den Nachmittag verteilt hatten die Kindergärten St. Emmeram und St. Marien, die Big Band der Anton-Jaumann-Realschule Wemding sowie die Kolpingjugend mit ihrem Theaterstück für Kurzweil gesorgt.

Rund 1000 Gäste besuchten das Klosterfest in Wemding und damit das Zuhause der Karmelitinnen. Foto: Reinhold Seefried (Archivbild)

Stadtpfarrer Gebert sagte bei der Versammlung, das Jubiläumsfest habe dazu beigetragen, ein besseres Verständnis für die Bedeutung eines Klosters in der heutigen Zeit und speziell das geistliche Wirken des Karmelitinnenordens seit 2000 in Wemding zu entwickeln. Gebert blickte auf das nächste Jubiläum der Pfarrei St. Emmeram im Jahr 2030 voraus. Dann sei es eintausend Jahre her, dass Graf Mangold nach seiner Rückkehr aus Konstantinopel (dem heutigen Istanbul) in Erfüllung eines Gelübdes mit dem Bau der St.-Emmeram-Kirche in Wemding begann. (AZ)