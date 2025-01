Eine Ära geht zu Ende

Am Ende des festlichen Gottesdienstes zum Jahresschluss an Silvester 2024 ging in der Pfarrei St. Emmeram und der Stadt Wemding eine Ära zu Ende. Stadtpfarrer Wolfgang Gebert dankte dem langjährigen Kirchenpfleger Gottfried Hänsel für seinen langjährigen, aufopferungsvollen, ehrenamtlichen Dienst. Besonders hob er seine Liebe zu den beiden Kindergärten hervor, um die er sich äußerst engagiert kümmerte. Durch seinen unermüdlichen und weitsichtigen Einsatz unterstützte er Pfarrer Gebert in vielen Angelegenheiten und es konnten auch große Maßnahmen, wie die Kirchenrenovierung bewältigt werden. Als Dank für seine 44-jährige Mitgliedschaft in der Kirchenverwaltung, davon 24 Jahre als Kirchenpfleger, erhielt er eine vom Wemdinger Karmel gefertigte Kerze überreicht. Die Gläubigen spendeten ihm einen kräftigen Applaus. Auch Bürgermeister Dr. Martin Drexler dankte Gottfried Hänsel für die vielen Stunden und das aufopferungsvolle Engagement für die Kindergärten, in denen er die eigentlichen Aufgaben der Stadt Wemding als ehrenamtlicher Kirchenpfleger geleistet hat.

