Fair-Trade Projektwoche an der Leonhart-Fuchs-Mittelschule in Wemding

In der Woche vor den Herbstferien fand an der Mittelschule Wemding zum zweiten Mal eine Projektwoche zum Thema „Fair-Trade“ statt. Obwohl die Schülerinnen und Schüler den Fair-Trade-Gedanken seit der Zertifizierung zur Fair-Trade-Schule vor zwei Jahren täglich im Schulalltag leben, waren die fünf Tage zu diesem Thema ein Anlass, sich wieder einmal intensiv mit diesem Thema auseinander zu setzen. Fair-Trade-Koordinatorin Kerstin Huber gelang es erneut, mit vielfältigen digitalen und analogen Aktionen das Thema in das Bewusstsein Aller zu rücken. Das Angebot reichte von einem Spiel zu regionalen Obst- und Gemüsesorten über ein Fairtrade-Bälle-Quiz, Rollups zum Thema Zucker, einer Kakaokiste mit Stationen bis zu problemlösenden Aufgaben, weniger Verpackungsmüll zu produzieren und konkrete Ziele für eine nachhaltige Entwicklung zu finden. Kreative konnten zudem im Computerraum oder auf Tablets mit einem speziellen Zeichenprogramm individuelle Schokoladenverpackungen entwerfen. Der Lernzirkel „köstlich und kostbar“ mit seinen verblüffend wirklichkeitsnahen Exponaten stellte ein weiteres Highlight dar, führte drastisch die Problematik von exotischen und allzeit verfügbaren Lebensmitteln vor Augen und sensibilisierte für verantwortungsvollen Konsum. Die Schulfamilie der Leonhart-Fuchs-Mittelschule in Wemding zeigt, dass eine Fair–Trade– Gesinnung nicht mehr nur eine Nischen-Community bedient, sondern mittlerweile auch in der jungen Bevölkerung mehr und mehr an Akzeptanz gewinnt. So gratulieren wir unserer Nachbarschule, der Anton-Jaumann-Realschule, zur Fair-Trade-Zertifizierung und freuen uns, dass nun beide Schulen der Fair-Trade-Stadt Wemding einen aktiven Beitrag zu diesem sensiblen Thema leisten.

