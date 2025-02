"Gut so!" – Theaterstück zur Mobbing-Prävention an der Leonhart-Fuchs-Grundschule Wemding

Vor Kurzem erlebten die Schüler der 2. bis 4. Jahrgangsstufe der Grundschule Wemding ein besonderes Theaterstück. Unter dem Titel „Gut so!“ brachte die Theatergruppe EUKITEA den jungen Zuschauern wichtige Themen wie Mobbing und Zusammenhalt näher. Das Stück, das speziell für Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren entwickelt wurde, zeigte in etwa 50 Minuten, wie man mit schwierigen sozialen Situationen in der Schule umgehen kann. Die Aufführung handelte von sechs Kindern einer 4. Klasse, die in eine schwierige Lage geraten. Die Geschichte zeigte auf, wie Mobbing entstehen kann und wie wichtig es ist, Empathie zu zeigen und respektvoll miteinander umzugehen. Die Kinder erfuhren, dass es möglich ist, die Situation zu verändern, wenn man zusammenhält und sich gegenseitig unterstützt. Mit Humor und viel Musik wurde den jungen Zuschauern gezeigt, wie sie selbst zu einem harmonischen Miteinander beitragen können. Ein gemeinsames Lied mit allen Kindern rundete die Vorstellung ab. Ein ganz besonderer Dank der Leonhart-Fuchs-Grundschule Wemding geht an die Energie Schwaben, die die gesamten Kosten der Aufführung großzügig übernommen hat. „Gut so!“ ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie Theater dazu beitragen kann, dass Kinder die Bedeutung von Respekt und Zusammenhalt verstehen – wichtige Werte für ein gutes Miteinander in der Schule und darüber hinaus.

