Wemding

vor 54 Min.

Im Wemdinger Pfarrsaal schlafen jetzt Flüchtlinge

Der Pfarrsaal in Wemding ist jetzt ein Schlafsaal. In die Notunterkunft für Flüchtlinge wurden am Dienstag 25 ukrainische Staatsangehörige einquartiert.

Plus Die Notunterkünfte für Asylsuchende in Wemding werden nach und nach belegt. Das ist die aktuelle Situation.

Von Wolfgang Widemann Artikel anhören Shape

Die Notunterkünfte, welche die Stadt und die katholische Pfarrgemeinde in Wemding organisiert haben, füllen sich. Etwa drei Wochen, nachdem das Landratsamt rund 25 Asylsuchende im Obdachlosenheim der Kommune einquartiert hatte, wurden am Dienstag auch das Begegnungshaus St. Emmeram in der Altstadt und einige Wohncontainer im Sandfeldring als Quartiere in Betrieb genommen.

Um etwa 13.45 Uhr kamen die Flüchtlinge im Wemdinger Zentrum an, berichten Stadtpfarrer Wolfgang Gebert und Kirchenpfleger Gottfried Hänsel. Letzterer hatte zu Beginn der Sommerferien die Initiative ergriffen und in Abstimmung mit dem Seelsorger und den zuständigen Gremien beschlossen, dem Landratsamt kirchliche Räume zur Verfügung zu stellen. Die Wahl fiel auf das Begegnungshaus St. Emmeram.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen