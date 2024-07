In Wemding gibt es Führungen in den Sommerferien

In den Sommerferien organisieren das Wemdinger Stadtführerteam und die Tourist-Information mehrere öffentliche Stadtführungen in Wemding. Regelmäßig samstags startet um 10 Uhr eine Tour durch die mittelalterliche Altstadt am Mangoldbrunnen vor der Tourist-Information. Die Teilnahme ist ohne vorherige Anmeldung möglich. Stationen des Rundganges sind unter anderem auch das Altstadtmodell im Haus des Gastes, der historische Marktplatz und der Folterturm als Gedenkstätte der Hexenprozesse.

Die verbleibenden Termine der Saison 2024:

27. Juli

3. August

10. August

17. August

24. August

7. September

21. September

5. Oktober

19. Oktober

Es finden auch zwei Feiertagsführungen statt, nämlich am 15. August und am 3. Oktober jeweils um 14 Uhr. Diese beiden Führungen sind auch kostenlos und ohne Anmeldung. (AZ)