Inspirationen für Geist, Körper und Seele

Ein für Geist, Körper und Seele gleichermaßen inspirierendes Ereignis war die 1. Sommerakademie im Kunstmuseum Donau-Ries in Wemding. Sechs Tage lang trafen sich Interessierte aus Nah und Fern, um sich unter fachkundiger Leitung mit der Bedeutung des Körpers und Leibes in westlichen wie östlichen Kulturen auseinanderzusetzen. Dabei standen die eigene Übung und der Gesprächsaustausch im Vordergrund. Den eigenen wichtigsten Lebenssatz in chinesischen Schriftzeichen mit Tusche auf Reispapier auftragen – das war im dreitätigen Kalligrafie-Workshop (Leitung: Walter Yu Peng, Berlin/Peking) für viele ein Abenteuer, eine Herausforderung und am Ende eine große Befriedigung. Kein Ort hätte dafür besser sein können als das weitläufige lichtdurchflutete Atelier des Kunstmuseums. Am Nachmittag ging es dann nach Kloster Heidenheim, wo die besondere Atmosphäre der dortigen Innen- und Außenräume eine wundervolle Kulisse für den „Bohmschen Dialog“ (Leitung: Dagmar Dotting, Kassel), eine Form des wertschätzenden Gesprächs, für Meditation im Sitzen und im Gehen (Leitung: Margit Langenberger, Roßtal) sowie für Qigong-Übungen (Leitung: Claudia Bachmann, Berlin) abgab. Nach drei Workshoptagen folgten drei Tage, bei denen Vorträge den Schwerpunkt bildeten. Der Wemdinger Bürgermeister Dr. Martin Drechsler begrüßte herzlich die Gäste und Referenten aus Nah und Fern. Für jeden Programmpunkt hatte Annette Steinacker-Holst, die Leiterin des Kunst-Museums Donau Ries und Mitorganisatorin der Sommerakademie, den passenden Raum parat. Einen der Museumräume ließ der Klangkünstler Johannes S. Sistermanns bei der Uraufführung von „blaK S liboM 8“ zum „Raumleib“ werden. Der stellvertretende Bezirkstagspräsident Peter Schiele bedankte sich bei dem Künstler sowie dem Verein der Freunde des KunstMuseums und der Akademie für west-östlichen Dialog der Kulturen, die diese so qualifizierte sechstägige Veranstaltungsreihe in unsere Region gebracht hatten. (AZ)

Simone Wiedemann