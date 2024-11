Judokas ermitteln in Wemding den Schwäbischen Meister

Das Finale der Judo-Schwabenliga konnte das Publikum in Wemding mit spannenden Kämpfen bis zum letzten Kampf fesseln. Aus Sicht des Heimteams endete die letzte Begegnung allerdings mit einer Enttäuschung. Die besten Teams Schwabens trafen sich am Wochenende zu den Finalkämpfen der diesjährigen Bezirksliga-Saison in der Wemdinger Stadthalle. Neben Sportreferent Roland Schuster begrüßte auch die TSV-Vorsitzende Bianka Maier die Gäste beim in der Wallfahrtsstadt. Mit einem deutlichen Vorsprung ging die Kampfgemeinschaft aus Kaufbeuren und Kempten an den Start und sollte am Ende einen souveränen Start-Ziel-Sieg hinlegen. Dahinter platziert starteten die Kämpfer des TSV Wemding in aussichtsreicher zweiter Position. Nach einer Auftaktniederlage gegen die späteren Sieger konnten die Schützlinge von den Ligacoaches Marco Schmidt und Markus Lachner gegen die Kampfgemeinschaft aus Lindau / Memmingen einen deutlichen Sieg feiern. In einem äußerst engen Aufeinandertreffen gegen die Judokas aus Friedberg mussten die TSV-Kämpfer eine knappe Niederlage hinnehmen, womit der Vorsprung aus der Hinrunde für die Heimmannschaft verspielt war. So kam es in der letzten Begegnung zu einem kleinen Finale der Wemdinger gegen den TSV Königsbrunn, das über die Plätze zwei bis vier entscheiden sollte. In der Besetzung Leo Eisen (-66 Kg), Jürgen Jung (-73 KG), Alexander Lachner (-81 Kg), Benedikt Braun (-81 Kg), Fritz Meyr (-90 Kg) und Jonathan Stecher (+90 KG) war das Glück nicht aufseiten der Gastgeber. Trotz lautstarker Unterstützung vom Mattenrand aus kassierte das Team seine dritte Niederlage des Tages und musste sich in der Unterbewertung wegen eines einzigen Kampfes mit Platz vier hinter Königsbrunn und Friedberg zufriedengeben. Abschließend wurde Fritz Meyr unter großem Applaus als Ligakämpfer der Saison ausgezeichnet. Dieser hatte sich mit starken Kämpfen und einem vorbildlichen Verhalten auf und neben der Matte in diesem Jahr als wichtige Stütze der Wemdinger Mannschaft gezeigt.

