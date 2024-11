Kneipp Projektwoche an der Leonhart-Fuchs-Grundschule in Wemding

Neben dem normalen Unterricht fanden während der Projektwoche viele Aktivitäten zu den fünf Säulen nach Sebastian Kneipp statt: Wasser: Viele Kinder probierten unter Anleitung von Markus Steinhöfer, der viele interessante Information über Sebastian Kneipp vermitteln konnte, das Taulaufen aus. Auch Wasser-Expertin Erika Schweizer war zu Besuch. Die 2. Klassen testeten auch den Knieguss und den Storchengang in der großen Wanne. Die Armbäder der Schule wurden eifrig genutzt. Heilpflanzen: Auch hierzu wurde einiges gelernt und ausprobiert. So wurden in den 1. Klassen Lavendel-Duft-Kissen gebastelt und Kräuterquark hergestellt. Zu diesem Thema war Lieselotte Schindele als Expertin zu Besuch. Sie stellte den Spitzwegerich als heimische Heilpflanze vor. Holunder und die Hagebutte standen bei den 2. Klassen im Mittelpunkt. Doch auch kulinarisch wurde getestet: Tee, Saft, Sirup, Marmeladen. Ernährung: Gesunde Ernährung wurde durch ein gemeinsames gesundes Frühstück mit Obst und Gemüse aus dem Schulobstprogramm und weiteren gesunden Zutaten erlebt. Die Gesundheitsförderin Mechthild Hagedorn brachte die gesunde Ernährung mit einer guten Verdauung in Zusammenhang. Bewegung: Dazu wurden erste Erfahrungen mit Kinderyoga gemacht und ein Tanz gelernt. Lebensordnung: Der für Kinder (und viele Erwachsene) sehr abstrakte Begriff Lebensordnung ist für Kneipp ein zentrales Thema. In der Schule kann diese Lebensordnung durch Teilhabe am Schulleben (Klassenrat, Schülersprecherwahl, Klassensprecherversammlung, klare Tagesstrukturen und Entspannungseinheiten, …) angebahnt werden. Melanie Gerstmayr brachte den Kindern die Entspannungsmethode Cupping bei. Außerdem wurde in den Klassenzimmern viel Entspannung, durch Traumreisen, Trockenbürsten, Duftsäckchen, … angeboten. Die Leonhart-Fuchs-Grundschule wird auch weiterhin viele der in dieser Woche erlernten Methoden weiter im Schulalltag integrieren. Denn nur wer sich wohl fühlt und ausgeglichen ist, kann auch gut lernen. (AZ)

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.