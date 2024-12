Die Klasse 8M der Leonhart-Fuchs-Mittelschule Wemding hat, zusammen mit Lehrerin Elke Königsdorfer, seit September für den Weihnachtsmarkt gebastelt, Preise kalkuliert, Waren ausgezeichnet, alles liebevoll verpackt und vorbereitet. Ein großer Dank geht an alle Lehrer und Eltern, die zusätzlich Waren hergestellt und zur Verfügung gestellt haben. Am zweiten Adventswochenende wurde mit tatkräftiger Unterstützung fleißig verkauft und die stattliche Summe von 1100Euro eingenommen! 300 Euro wurden an den Verein „Leproses“ gespendet. Hier unterstützt Hubert Kastner Menschen in Laos und Nepal, die an Lepra erkrankt sind, mit Medikamenten und dem Bau von Hütten und sanitären Anlagen. Königsdorfer war selbst bereits in Laos und hat Kastner bei seiner Arbeit dort unterstützt. Der Großteil des Geldes wurde in der Region gespendet, da es auch bei uns viele bedürftige Menschen gibt. So gingen 800 Euro an den zweijährigen Fabio aus Monheim. Er verlor bei einem tragischen Unfall seine rechte Hand. Mit dem Geld wird die Familie von Fabio in dieser schweren Zeit unterstützt. Einer der beiden Initiatoren der Spendenaktion für Fabio, Konrad Müller aus Monheim, besuchte unsere Klasse persönlich, um sich für die großzügige Spende auch im Namen von Fabios Familie zu bedanken. Er lobte das soziale Engagement der Schüler und Schülerinnen. In einer Gesellschaft sei es so wichtig, sich gegenseitig zu helfen und in Notsituationen einander zu unterstützen.

Wemding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Weihnachtsmarkt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Laos Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis