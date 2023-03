Wemding

Lokal stand kurz vor dem Aus: So geht es im Café Schlecht weiter

Im Café Schlecht in Wemding übernimmt die nächste Generation: (von links) Mirco Frentzel, Angelika Schlecht, Klaus Schlecht und Lisa Schlecht in dem neu eingerichteten Lokal.

Plus Vor gut einem Jahr schien Wemding um ein Traditionslokal ärmer zu werden. Doch es gab eine Kehrtwende. Das ist der aktuelle Stand.

Vor gut einem Jahr war für Angelika und Klaus Schlecht klar: "Es geht nicht mehr weiter." Seit 1984 führten sie in der Wemdinger Altstadt das Café Schlecht, bauten es immer weiter aus und kamen Ende 2021 an den Punkt, "einen Schlussstrich zu ziehen". Eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger war nicht in Sicht. Deshalb beschloss das Ehepaar, das Lokal noch ein Jahr zu betreiben, ehe Schluss ist. Seit November 2022 ist die weithin bekannte Gastronomie in dem historischen Gebäude tatsächlich dicht – wie so viele andere Gaststätten in der Region in den vergangenen Jahren und zuletzt beispielsweise in Gosheim. Bei den Schlechts aber geht es nun weiter, weil ein Mitglied der Familie eine Kehrtwende vollzog.

