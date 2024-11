Mahnwache in Wemding: ein Zeichen für Gewalt an Frauen

Kürzlich versammelten sich etwa 30 Bürgerinnen und Bürger in Wemding, um im Rahmen des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen ein starkes Zeichen zu setzen. Organisiert von der Wemdinger Frauenliste, fand die Mahnwache unter der gehissten Fahne „Terres des Femmes - Frei leben ohne Gewalt“ mit entzündeten Kerzen und informativen Plakaten statt, die den Opfern von Gewalt gewidmet waren. Die Veranstaltung wurde von Carina Roßkopf-Achatz, der 1. Vorsitzenden der Wemdinger Frauenliste, eröffnet. Sie betonte die Notwendigkeit, das Bewusstsein für die fortdauernde Gewalt gegen Frauen zu schärfen und die Solidarität mit den Betroffenen zu stärken. Jede Stimme zählt und dass es an der Gesellschaft liege, sich gegen diese Form der Gewalt zu positionieren. Besonders alarmierend sind die Zahlen zu Femiziden, die die extreme Form geschlechtsbezogener Gewalt darstellen. Laut dem Bundeslagebild Häusliche Gewalt wurden im Jahr 2023 insgesamt 256.276 Fälle von häuslicher Gewalt gemeldet, davon 70,5 Prozent an Frauen. Ein Anstieg von 6,5 Prozent im Vergleich zu 2022 dar. Erschreckend ist, dass alle drei Minuten eine Frau Opfer häuslicher Gewalt wird. Im Jahr 2023 wurden 938 versuchte Tötungen von Frauen registriert. Regina Thum-Ziegler, die 1. Vorsitzende der Organisation Kinderherz und Mitglied des bayerischen Landesfrauenrates war eine Sprecherin der Mahnwache. Sie erinnerte in ihrer Rede daran, wie wichtig es ist, den Opfern Gehör zu schenken und zu unterstützen. „Wir müssen uns gemeinsam dafür einsetzen, dass Gewalt gegen Frauen nicht länger ignoriert wird“. Frauenreferentin und StadträtinDiana Waimann sowie der 2. Bürgermeister Hans Roßkopf zeigten durch ihre Anwesenheit, dass die Stadt hinter der Initiative steht und sich aktiv für die Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen einsetzt. Die Kerzen, welche während der Mahnwache entzündet wurden, symbolisierten nicht nur das Gedenken an die Opfer, sondern auch die Hoffnung auf eine gewaltfreie Zukunft.