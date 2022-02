Millionen-Auftrag für neues Feuerwehrhaus in Wemding

Plus Der Stadtrat in Wemding vergibt den Auftrag für den Rohbau des Projekts. Zeit für eine Zwischenbilanz und einen Ausblick auf das weitere Vorgehen.

Ein großes Stück vorangebracht hat der Wemdinger Stadtrat den geplanten Bau des neuen Feuerwehrhauses. Das Gremium vergab den Auftrag für den Rohbau und die Betonfertigteile-Konstruktion. Hierbei handelt es sich wohl mit um den größten Brocken des Projekts. Dies war für die Ratsmitglieder Grund genug, eine erste Bilanz zu ziehen, die Kostensituation zu analysieren und auf den weiteren Verlauf des Millionenvorhabens zu blicken. Dies geschah in einer durchaus positiven Grundstimmung.