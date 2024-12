Neuer Kirchenvorstand eingeführt

Zum Start des Kirchenjahres wurde der neue Kirchenvorstand der Evangelisch Lutherischen Kirchengemeinde in Wemding eingeführt. Die Aufgaben dieses Gremiums sind vielfältig und verantwortungsvoll. Die Förderung des gemeindlichen Lebens und die ehrenamtliche Mitarbeit in der Kirchengemeinde gehören genauso dazu wie die Verwaltung der Finanzen der Kirchengemeinde. Er ist auch für die Gebäudeverwaltung und Gebäuderhaltung zuständig. Ferner nimmt er die Dienstaufsicht für die hauptberuflich angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wahr. In den neuen Kirchenvorstand wurden gewählt: Tanja Bartsch, Rosemarie Eberle-Schneid, Tobias Hertle, Catharina Richter-Bichelmeir, Sophia Stark und Andrea Steigerwald. Daneben wurden Daniela Hofmann und Harald Schülein in dieses Gremium berufen. Zum erweiterten Kirchenvorstand gehören Petra Bendiks, Anja Binder, Ulrike Eicher, Heike Meister und Axel Puchinger. Zur Vertrauensfrau des Kirchenvorstands wurde Catharina Richter-Bichelmeir und zu ihrem Stellvertreter Harald Schülein gewählt. Daniela Hoffmann wurde zur stellvertretenden Vorsitzenden des Kirchenvorstands gewählt. Das Amt der Kirchenpflegerin übernimmt Petra Bendiks.

Kirchenjahr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Kirchengemeinde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wemding Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis