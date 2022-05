Wemding

vor 48 Min.

Rieser Kulturtage eröffnet: Geballte Kultur zum Anfassen

Plus Die Rieser Kulturtage haben begonnen und finden fast nur in Präsenz statt. Bei der Eröffnung gibt es viel Wertschätzung. Und es geht um ein wichtiges Thema.

Von Barbara Würmseher

Die 24. Rieser Kulturtage sind eröffnet. Der Startschuss in ein reichhaltiges, vielfältiges Programm mit über 80 Veranstaltungen wurde jetzt in Wort und Klang in der Anton-Jaumann-Realschule in Wemding gegeben - mit einem übergreifenden Grundtenor: Geballte Vorfreude auf so viel Kultur zum Anfassen - fast nicht virtuell - und das beglückende Gefühl, den Heimatgedanken auf diese Weise leben zu dürfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

