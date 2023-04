Wemding

13:58 Uhr

Stadt Wemding investiert und braucht Millionen von Euro

Der Neubau des Feuerwehrhauses in Wemding schreitet voran. Fast sechs Millionen Euro fließen heuer in das Projekt.

Plus Die Stadt Wemding muss heuer gleich drei große Projekte stemmen: Feuerwehrhaus- und Heizwerk-Neubau sowie Kita-Sanierung. Dafür sind hohe Kredite nötig.

Noch nie dürfte die Stadt Wemding in der jüngeren Vergangenheit so viel Geld ausgegeben und noch nie so viel neue Schulden gemacht haben. In diesem Jahr aber investiert die Kommune gleich in drei große Projekte Millionen von Euro, obwohl sie das Geld dafür nur zum Teil hat. Dennoch herrschte im Stadtrat am Dienstagabend keinerlei Krisenstimmung. In völliger Einmütigkeit verabschiedeten die Ratsmitglieder den Haushalt der Stadt und genehmigten den Wirtschaftsplan der Stadtwerke.

Angesichts des Kriegs in der Ukraine, des Klimawandels, der Energiekrise und der Inflation sei es derzeit nicht einfach, einen Etat zu beschließen, stellte Bürgermeister Martin Drexler fest. In Wemding sei es bislang gelungen, die Herausforderungen gut zu meistern. Es gebe sogar einige "Lichtblicke": Die Steuerkraft der Kommune steige, die Strompreis-Steigerung sei "vertretbar". Die Notwendigkeit der großen Investitionen sei "allgemein anerkannt". Die Stadt habe sich ein Stück weit darauf vorbereitet und in den vergangenen Jahren die Schulden gesenkt sowie Rücklagen (gut 800.000 Euro) aufgebaut.

