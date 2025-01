Sternsinger ausgesendet

Mit einem festlichen Gottesdienst am Neujahrstag wurden in der Pfarrei St. Emmeram in Wemding 32 Sternsinger in acht Gruppen ausgesendet. Die Sternsinger zogen gemeinsam mit dem kirchlichen Dienst in die Kirche und nahmen ihre Plätze im Altarraum ein. In seiner Predigt betonte Stadtpfarrer Wolfgang Gebert, dass sich die Sternsinger für die Kinderrechte einsetzen. Mit ihren Hausbesuchen bringen sie den Segen Gottes zu allen Menschen. In diesem Jahr sammelten die Sternsinger für die notleidenden Kinder weltweit. Während dem Gottesdienst, der von Horizonte musikalisch gestaltet wurde, segnete Stadtpfarrer Wolfgang Gebert, das Salz, die Tütchen mit geweihtem Weihrauch und Kreide der Sternsinger. Am Ende des Gottesdienstes trugen die Sternsinger ihre Segenswünsche der Gemeinde vor.

