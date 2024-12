Tschaikowskys Nussknacker ertönt in Wemding

Von Mausekönig, Zuckerfee und Zinnsoldaten war passend zur Weihnachtszeit in der Stadthalle Wemding zu hören. Tschaikowskys „Nussknacker“ gehört zu den absoluten Klassikern vor dem Fest. Fesselnd erzählte eine Moderatorin die Geschichte von Marie und dem Nussknacker den Schülerinnen und Schüler der Leonhart-Fuchs-Schule Wemding und der Johann-Klein-Grundschule Alerheim. In dem Märchenballett bekommt Tochter Marie einen Nussknacker geschenkt, der nachts lebendig wird und gegen einen Mausekönig kämpft. Nach gewonnener Schlacht – dank Maries geworfenem Pantoffel – verwandelt sich der Nussknacker in einen Prinzen und reist mit Marie ins Reich der Zuckerfee, wo ihnen zu Ehren Tänze aus aller Welt aufgeführt werden. Das Märchenballett erlebten die Zuhörer als symphonisches Konzert durch die Neue Symphonie Berlin. Besonders beindruckend für Kinder war es, die Orchesterinstrumente live kennenzulernen und erleben zu dürfen. „Wenn man die Augen geschlossen hatte, konnte man sich nicht vorstellen, dass das jemand live gespielt hat“, so das Resümee einer jungen Zuhörerin.

