Turmbesteigungen in St. Emeram

Ein beeindruckender Blick ins Ries und über die Dächer Wemdings erwartet Gäste bei den regelmäßigen Turmbesteigungen der Stadtpfarrkirche St. Emmeram in den Sommerferien. Die knapp 60 Meter Höhe hinauf in die Türmerstube, wo einst der Türmer über die Stadt wachte, bedürfen ein wenig Kondition, aber der Aufstieg lohnt sich. Treffpunkt ist jeweils um 14.45 Uhr am Mangoldbrunnen vor der Tourist-Information.

Die Termine der Saison 2024:

27. Juli

3. August

10. August

17. August

24. August

31. August

7. September

5. Oktober

19. Oktober

Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Die Teilnehmerzahl ist jedoch aus Platzgründen begrenzt. Die Turmbesteigung erfolgt nach einer kurzen Sicherheitsunterweisung und auf eigene Gefahr. Eltern haben die Aufsichtspflicht für ihre Kinder. (AZ)