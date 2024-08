Wemdinger Ferienprogramm: 'Das Leben im Wasser'

Insgesamt 17 Kinder sind der Einladung der Schutzgemeinschaft Wemdinger Ried gefolgt und haben im Rahmen des Wemdinger Ferienprogramms „Das Leben im Wasser“ erkundet. Bei einer spannenden Exkursion durften die jungen Forscher, angeleitet von Heiner Greiner, Corina Bernhard und Erich Rieder, im Naturschutzweiher im Kreuter Moos Lebewesen aus dem Wasser fischen. Mit Hilfe von Keschern und Sieben wurde das Wasser und der sandige Boden durchsucht und alle Funde in flachen Schalen gesammelt. Bei dieser Aktion gingen zahlreiche Lebewesen in die Netze. Anschließend wurden die Inhalte der Schalen an Tischen genauer betrachtet und die gefundenen Wesen genauer bestimmt. Neben einem Wasserfrosch gab es viele weitere Lebewesen zu entdecken. Dabei waren unter anderem Kaulquappen, Molchlarven oder auch die Larven von Libellen. Die Gehäuse verschiedener Schneckenarten konnten die Kinder an ihrer Form (mit Hilfe von Schaukarten) eindeutig als Spitzschlammschnecke, Ohrschlammschnecke oder Tellerschnecke erkennen. Über die Blindschleiche, die Herr Greiner mitgebracht hatte, haben die sehr aufmerksamen Jungen und Mädchen erfahren, dass dieses Tier keine Schlange, sondern eine Eidechse ohne Füße ist. (AZ)

Simone Wiedemann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ferienprogramm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Lebewesen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis