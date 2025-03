Wemdinger Schülerinnen und Schüler musizieren mit einer Bigband aus dem Münchner Stadtteil Moosach

Obwohl in der Aula der Anton-Jaumann-Realschule regelmäßig Konzerte stattfinden, war dieser Abend etwas Besonderes. Die Wemdinger Schüler musizierten gemeinsam mit einer Bigband aus dem Münchner Stadtteil Moosach. Konrektorin Sandra Lüftl betrat nach den ersten Stücken die Bühne und bedankte sich bei den Akteuren für ihren großen Einsatz. Sie erzählte von der Idee zu diesem Konzert, die vor zwei Jahren während der Bläserklassentage an der Universität Nürnberg entstand. Der Austausch zwischen München und Wemding wurde ins Leben gerufen. Die Verantwortlichen der Bigbands, Sabine Gering und Markus Zell, initiierten einen Austausch, der 2024 in München stattfand und in einem gemeinsamen Konzert mündete. Ein Jahr später reiste nun die Moosacher Bigband für drei Tage ins Ries. Der Abend wurde mit Auftritten der Bläserklassen und der Nachwuchsbigband der 7. Klassen eröffnet. Klassiker und poppige Stücke sorgten für gute Stimmung, bevor die Münchner Bigband mit Hits wie „Y.M.C.A", „Isn't she lovely" und „Sunny“ das Publikum begeisterte. Nach diesen Auftritten nahmen die Bigbands beider Schulen gemeinsam Platz. Sabine Gehring, Leiterin der Wemdinger Bigband, berichtete von „wunderbaren Tagen des gemeinsamen Musizierens“. Eine Mischung aus rhythmischem Latin und kraftvollen Film-Soundtracks begeisterte das Publikum, das von der Kraft der über 60 Bläser beeindruckt war. Am Ende forderten viele lautstark einen Nachschlag. Das Konzert endete mit „Seven Nation Army“, gefolgt von einem langanhaltenden Applaus. „Diese 90 Minuten haben mich begeistert“, äußerte eine Besucherin. Auch Familien aus München sind angereist und zeigten sich begeistert. Nach dem Konzert übernachten die Moosacher Schüler bei ihren Gasteltern. Am Freitagmorgen gab es ein kleines Morgenkonzert für Schüler, die nicht am Abend teilnehmen konnten. Für das kommende Jahr ist bereits ein Wemdinger Besuch in München geplant, um erneut gemeinsam zu musizieren.

