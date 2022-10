Zeitpyramide in Wemding inspiriert die Menschen

Was bedeutet die Wemdinger Zeitpyramide für die Menschen? Damit beschäftigt sich nun eine Ausstellung.

Nördlich der Stadt Wemding entsteht ein Jahrtausendwerk. Alle zehn Jahre wächst dort die Wemdinger Zeitpyramide um einen großen Quader. Die Stiftung, die sich um das Projekt kümmert, präsentiert in einer Ausstellung nun Arbeiten zum Thema: "Was bedeutet die Zeitpyramide für dich?" Ein Jahr vor der geplanten nächsten Steinsetzung am 9. September 2023, dem dann vierten von insgesamt 120 Quadern, fand die Vernissage im Café Schlecht statt.

Eingereicht worden war eine große Vielfalt: Zeichnungen, Fotos, Videoclips und Textbeiträge sowie eine Umfrage zur Zeitpyramide. Die Teilnehmer stammen aus allen Altersklassen, sie verbindet das Thema der Pyramide, die am nordwestlichen Riesrand in den nächsten 1161 Jahren entstehen soll.

Nach der Begrüßung durch Heidi Dietrich wurden einzelne Arbeiten vorgestellt, zunächst Zeichnungen und Fotos. Überraschend bei den eingereichten Bildern: Es überwiegt das Motiv "Menschen und Pyramidensteine". Und es sind vor allem junge Menschen mit und auf den (betonierten) Steinen. Sie verlieren sich im Weitblick über den Rieskrater, hüpfen einzeln oder zu mehreren, oder sie tanzen und schwingen in der Gruppe. Es sind Bilder der Freude, der Lebensbejahung.

Mädchen und Buben aus Kindergarten in Wemding bauen Zeitpyramide nach

Barbara Schlecht kommentierte eingereichte Videoclips, so zum Beispiel den einer Kindergartengruppe, welche die Wemdinger Zeitpyramide mit Bauklötzen nachbaute und erklärte. Zu einem Pyramidennachbau wurde auch ein Team der Firmengruppe Appl angeregt. Sie baute eine Pyramide aus großen Papierrollen und hielt dies auf Video fest. Einen ganz anderen Zugang zur Zeitpyramide fand eine Jongliergruppe aus Polsingen. Bei ihr gab die Pyramide den Anstoß für ein ganz individuelles Ritual: Sie begrüßt seit einiger Zeit ein neues Jahr auf der Zeitpyramide, indem sie auf den Dekadensteinen immer am 1. Januar jongliert.

Dieses Bild ist Teil der Ausstellung zum Thema Zeitpyramide in Wemding. Foto: Anneliese Till

Die Präsentation der Videoclips wechselte sich bei der Vernissage ab mit der Lesung eingereichter Texte. Deren Vortrag übernahm der ehemalige Bürgermeister Jürgen von Streit, während dessen Amtszeit die Pyramide, ein Werk des Künstlers Manfed Laber, ins Leben gerufen wurde. Von Streit las vier Texte, die sich vor allem philosophisch mit dem Bau der Zeitpyramide auseinandersetzen.

Zu sehen sind die Arbeiten noch bis Anfang November zu den Öffnungszeiten im Café Schlecht, Langgasse, in Wemding. Danach werden die Beiträge und auch die Videoclips auf der Homepage der Stiftung Wemdinger Zeitpyramide abrufbar sein. Wer das Original der Zeitpyramide besuchen möchte, kann das ganzjährig rund um die Uhr auf der Platte tun. Eine Teilnehmerin der Aktion schrieb als Kommentar zu ihrem Foto: "Ich liebe es zur Pyramide zu gehen, wenn ich mal Abstand von allem brauche: einfach zum Besinnen".