Donau-Ries sucht Landrat: Diese Kandidaten sind im Gespräch

Die Nachricht kam am Montag aus heiterem Himmel: Stefan Rößle verkündete am Schluss der Kreistagssitzung, dass seine Tage als Landrat gezählt sind. Er werde bei den nächsten Kommunalwahlen am 8. März 2026 nicht mehr antreten. Der Überraschungseffekt war groß - im Plenum wie im gesamten Landkreis. Inzwischen hat sich die erste allgemeine Verblüffung gelegt und hinter den Kulissen beginnen die politischen Lager damit, ganz allmählich die Situation auszuloten. Auch wenn noch reichlich Zeit ist, um den Wahlkampf in Gang zu bringen, sind doch schon erste Kandidaten unter der Hand im Gespräch. Namen machen gerüchteweise die Runde und in der Bevölkerung wird spekuliert.

