Das Wetter in Donauwörth: Heiß gestartet, kühl abgestürzt

Hitze pur, so verlief der Start in den Juli, denn das Temperaturniveau stieg bei nahezu wolkenlosem Himmel immer weiter an, um am 2. Juli 35,4 Grad zu erreichen. Danach folgte eine minimale Abkühlung, aber Niederschlag blieb weiterhin aus. Als allerdings der Luftdruck von 1023 Hektopascal auf 1003 Hektopascal fiel, war ein Wetterumschwung zu erwarten.

Die Temperatur sank im Sturzflug bis auf einen Schnitt von nur noch 14 Grad am 8. Juli - und endlich setzte Regen ein, wenn auch in vernachlässigbarer Menge. Erst ab dem 11. Juli kehrte der Sommer zunächst zaghaft und dann mit erneut hohen Temperaturwerten von 29 Grad zurück. Für die Natur war es eine Wohltat, als diese Hitzewelle am 14. Juli mit etwas heftigerem Regen und einem leichten Gewitter vorläufig beendet wurde.

Am 20. Juli setzte heftiger Regen und Wind ein in und um Donauwörth

Diese Schonfrist setzte sich bei weiterem, etwas ergiebigerem Niederschlag bis zum 17. Juli fort. Dann war das Aufatmen vorbei und das Wetter lief wieder zur Hochform auf mit Werten von über 31 Grad. Da war es nicht zu vermeiden, dass am Abend des 20. Juli eine Unwetterlage mit Gewitter, Starkregen und Windböen mit 58 Stundenkilometern einsetzte. Seitdem zog sich der Hochsommer deutlich zurück und der Niederschlag nahm, vor allem am 28. Juli, erheblich zu, ein Plus für die Natur.

Nachdem schon der Juni in den letzten 14 Tagen nahezu niederschlagsfrei war, ging es im Juli so weiter. Kein Wunder, dass bei ausgetrockneten Böden die Waldbrandgefahr seit Monatsbeginn auf Stufe 4 (von 5 Stufen) stieg. Diese Trockenheit blieb bis zum 13. Juli erhalten. Auch merklicher Niederschlag von 10 Liter pro Quadratmeter am 16. Juli und elf Liter am 20. Juli konnte die Trockenheit zunächst nicht ausgleichen. Doch im letzten Monatsdrittel sorgte nahezu täglicher Regenfall dafür, dass am Monatsende das Soll sogar leicht überschritten wurde.

Im Schnitt zu wenige Sonnentage in Donauwörth

Bis auf wenige Tage, an denen der Sommer sich etwas zurücknahm, konnte man mit den Temperaturen des Juli in der ersten Hälfte sehr zufrieden sein. Es war letztlich in weiten Teilen Hochsommer pur mit 14 Sommertagen und fünf Tropentagen, auch wenn es immer wieder Rückschläge bei der Temperatur gab. Von den sechs Gewittern, die auftraten, war eigentlich nur eines der Rede wert. .Sehr enttäuschend war die Zahl von lediglich 158 Sonnenstunden (normalerweise 229). (Werner Neudeck)