Wichtige Wohnungsbauprojekte in Donauwörth liegen auf Eis

Wichtige Wohnungsbauprojekte in Donauwörth liegen auf Eis

Die Situation auf dem Wohnungsmarkt in Donauwörth bleibt angespannt, während verschiedene Bauprojekte in der Warteschleife stecken. Kritik an staatlichem Vorgehen.
Von Thomas Hilgendorf
    Genossenschaftliche Wohnungen - wie hier in der Donauwörther Parkstadt - sind gefragt. Gut 2000 gibt es davon in Donauwörth. Doch sie reichen nicht.
    Genossenschaftliche Wohnungen - wie hier in der Donauwörther Parkstadt - sind gefragt. Gut 2000 gibt es davon in Donauwörth. Doch sie reichen nicht. Foto: Thomas Hilgendorf

    Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Donauwörth und Umgebung bleibt angespannt. Die Wohnungsbaugenossenschaften sehen den Bund in der Pflicht, Fördergelder bereitzustellen um bezahlbaren Wohnraum schaffen zu können. Danach sieht es aber momentan nicht aus. Dabei könnte es durchaus einige neue Bauprojekte geben. Es liegt sogar ziemlich viel Konkretes in den Schubladen von Vitus Schmid und Matthias Bernecker.

