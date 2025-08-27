Wichtige Wohnungsbauprojekte in Donauwörth liegen auf Eis

Die Lage auf dem Wohnungsmarkt in Donauwörth und Umgebung bleibt angespannt. Die Wohnungsbaugenossenschaften sehen den Bund in der Pflicht, Fördergelder bereitzustellen um bezahlbaren Wohnraum schaffen zu können. Danach sieht es aber momentan nicht aus. Dabei könnte es durchaus einige neue Bauprojekte geben. Es liegt sogar ziemlich viel Konkretes in den Schubladen von Vitus Schmid und Matthias Bernecker.
Donauwörth
