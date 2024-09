Andrang bei Donauwörther Tafel - die meisten sind Ukrainer

Egal, ob wie jetzt, am Mittwoch, oder an einem anderen Tag unter der Woche - es herrscht immer reges Treiben, vormittags, auf diesem weitläufigen Hinterhof an der Zirgesheimer Straße in Donauwörth. Hier, bei der Tafel, wird das gesammelt und weitergegeben, was Menschen, die wenig haben, den Alltag erleichtern soll. Genauer gesagt: Was ihnen die Teller füllen soll. Die Kundschaft hat sich in der vergangenen zweieinhalb Jahren komplett verändert. Und erst recht in den letzten 20 Jahren. So alt wird nämlich die Tafel in Donauwörth.

Thomas Hilgendorf Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis