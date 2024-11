Wo eigentlich Leerstand herrscht, war am Samstagabend einiges los. Musik drang aus dem ehemaligen Schuh-Schmid-Gebäude in der Donauwörther Spitalstraße, Lichteffekte lockten in die Räumlichkeiten. Denn das Jugendzentrum (Juze) hatte dort eine Disko eingerichtet. Wie es dazu kam – und ob in Zukunft öfter Kulturveranstaltungen dort stattfinden könnten.

