Wie Familie Härpfer seit Jahrhunderten die Fischerei in Donauwörth prägt

591 Jahre sind eine schier unvorstellbare Zeitspanne. Damals regierte der Kaiser über das Heilige Römische Reich, die Erde war in der Vorstellungswelt noch eine Scheibe. Und in Regensburg bekamen zwei Männer aus Donauwörth das Recht, die Fischerei in der Donau auszuüben. Ihre Namen: Claus und Martin Herpffer. Und rund sechs Jahrhunderte später hat sich daran grundsätzlich nicht viel geändert. Denn weiterhin ist dieses Recht im Besitz der Familie. Welche Aufgaben damit zusammenhängen – und welcher spektakulären Aktion sie das verdanken.

Bill Titze Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donauwörth Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Donau Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis