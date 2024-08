Stromversorgung in Mertingen nach Gebäude-Einsturz gesichert

Nach dem Einsturz eines Gebäudes in Mertingen haben die umliegenden Häuser wieder eine gesicherte Stromversorgung. Dies teilt der Energieversorger Lechwerke auf Anfrage mit.

Am frühen Samstagabend fiel in der Dr.-Steichele-Straße im Mertinger Ortszentrum unvermittelt der Dachstuhl eines Stadels in sich zusammen. Der Giebel kippte zur Straße hin um. Auf dem Gehsteig und auf der Fahrbahn verteilte sich tonnenweise Mauerwerk. Glücklicherweise hielt sich zum Zeitpunkt des Einsturzes dort niemand auf. Ein Problem war jedoch, dass sich auf dem Dach ein Ständer befand, von dem vier Stromleitungen abzweigten. Er fiel mit dem Gebälk nach unten, die Leitungen blieben aber intakt. Der Ständer wurde zunächst auf den Trümmern provisorisch fixiert.

Strom in Teil von Mertingen nochmals für über vier Stunden weg

Bereits am Montag rückte ein Trupp der Lechwerke in Mertingen an und ersetzte den Dachständer durch einen Holzmasten. Für diese Arbeiten musste die Stromversorgung von 26 Haushalten am Montag von 8.24 bis 12.56 Uhr nochmals unterbrochen werden, so die LEW. Weitere Stromabschaltungen seien nicht mehr notwendig.

Der Gehweg und ein Teil der Fahrbahn der Dr.-Steichele-Straße sind auf Höhe des zerstörten Stadels aus Sicherheitsgründen weiter abgesperrt.