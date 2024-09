Vier Wildunfälle in einer Nacht

Und wieder steigt die Zahl der Wildunfälle an: Gleich vier Zusammenstöße zwischen Tieren und Autofahrern registrierte die Polizei Donauwörth innerhalb nur einer Nacht - nämlich von Freitag auf Samstag. Wie die Beamten mitteilen, querte gegen 22.30 Uhr ein Reh die B25 auf Höhe des Märker-Werkes bei Harburg die Straße. Ein 30-jähriger Autofahrer, der von Donauwörth Richtung Harburg unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte frontal mit dem Reh. Dabei entstand erheblicher Sachschaden. Das Tier verendete am Unfallort.

Ein Dachs wurde beim Zusammenstoß getötet

Um 1.30 Uhr prallte ein 23-jähriger Autofahrer mit seinem Wagen auf der Fahrt von Daiting nach Natterholz ebenfalls auf ein Reh, das die Fahrbahn kreuzte Reh. Nach dem Aufprall rannte es weg. Am Pkw entstand Schaden in Höhe von etwa 1500 Euro. Gegen 6 Uhr erfasste auf der Kreisstraße DON 20 zwischen Sulzdorf und Fünfstetten eine 24-Jährige mit ihrem Fahrzeug einen Dachs und tötete ihn. Der geschätzte Sachschaden am Auto liegt bei 2500 Euro.

Gegen 6.15 Uhr fuhr dann ein 43-Jähriger, von Huisheim kommend, Richtung Gosheim. Auf Höhe der Abzweigung Richtung Bühl kollidierte der Autofahrer mit einem querenden Reh. Dabei entstand ein massiver Frontschaden am Pkw. Das Tier lief davon. (AZ)