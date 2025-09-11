Drei Wildunfälle in nur zweieinhalb Stunden

Die Polizeiinspektion Donauwörth meldet drei Wildunfälle, die in der Nacht auf Donnerstag innerhalb von zweieinhalb Stunden im Zuständigkeitsbereich der Dienststelle passiert sind. Der Sachschaden summiert sich nach ersten groben Schätzungen auf rund 10.000 Euro. Alle Insassen der Fahrzeuge blieben bis auf einen Schrecken unverletzt. Die Tiere überlebten die Zusammenstöße jeweils nicht.

Gegen 2 Uhr war ein 18-Jähriger mit seinem Auto auf der Kreisstraße von Steinbühl kommend in Richtung Wolferstadt unterwegs. Etwa einen Kilometer nach dem Weiler erfasste der Wagen frontal ein von links querendes Reh, das in einen angrenzenden Graben geschleudert wurde.

Auto prallt auf B2 bei Bergstetten gegen ein Reh

Um 4 Uhr befuhr ein 49-Jähriger mit seinem Pkw die B2 in Richtung Süden, als kurz vor der Ausfahrt nahe Bergstetten von rechts ein Reh auf die Bundesstraße lief. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß. Um 4.30 Uhr überrollte ein 34-Jähriger mit seinem Wagen auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Daiting und Buchdorf einen Fuchs. Dadurch wurde der Unterboden des Autos in Mitleidenschaft gezogen. Die Beamten informierten jeweils den zuständigen Jagdpächter.

Im Landkreis Donau-Ries hat die Polizei damit heuer bereits 960 Wildunfälle registriert. Das isteine erneute Zunahme von aktuell sechs Prozent im Vergleich zum gleichen Zeitraum des bisherigen Rekordjahres 2024. Die Verkehrsteilnehmer werden daher erneut daran erinnert, insbesondere zu Dämmerungs- und Nachtzeiten ihre Geschwindigkeit deutlich zu reduzieren. (AZ)