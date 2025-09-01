Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donauwörther Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Donauwörth
Icon Pfeil nach unten

Wildunfall mit Dachs bei Fünfstetten: Auto muss abgeschleppt werden

Fünfstetten

Dachs kontra Auto: Nach Wildunfall muss Abschlepper kommen

Bei Fünfstetten erfasst ein Pkw einen Dachs, der über die Kreisstraße läuft. Der Schaden ist beträchtlich.
    • |
    • |
    • |
    Ein Wildunfall ist der Polizei zufolge nahe Fünfstetten passiert.
    Ein Wildunfall ist der Polizei zufolge nahe Fünfstetten passiert. Foto: Lino Mirgeler, dpa (Symbolbild)

    Nahe Fünfstetten ist am Montagmorgen ein Wildunfall passiert. Nach Auskunft der Polizei war ein 32-Jähriger mit seinem Auto um 5.10 Uhr auf der Kreisstraße von Sulzdorf in Richtung Wemding unterwegs. Auf Höhe des Fünfstettener Weihers sprang ein Dachs von links auf die Fahrbahn. Der Wagen erfasste das Tier frontal.

    Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Der 32-Jährige kam mit einem Schreck davon. Der Dachs verendete. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden