Dachs kontra Auto: Nach Wildunfall muss Abschlepper kommen

Nahe Fünfstetten ist am Montagmorgen ein Wildunfall passiert. Nach Auskunft der Polizei war ein 32-Jähriger mit seinem Auto um 5.10 Uhr auf der Kreisstraße von Sulzdorf in Richtung Wemding unterwegs. Auf Höhe des Fünfstettener Weihers sprang ein Dachs von links auf die Fahrbahn. Der Wagen erfasste das Tier frontal.

Durch die Kollision entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 4000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite Pkw musste abgeschleppt werden. Der 32-Jährige kam mit einem Schreck davon. Der Dachs verendete. (AZ)