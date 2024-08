Wildunfall auf B2: Rehkitz bleibt in Kühler von Auto stecken

Einen Wildunfall mit nicht alltäglichen Folgen meldet die Polizei von der B2 auf Höhe des Monheimer Stadtteils Rehau. Am Sonntagabend war dort ein 69-Jähriger mit seinem Auto von Mittelfranken her in Richtung Süden unterwegs. Im Bereich der Landkreisgrenze lief ein Rehkitz über die Straße. Der Mann konnte nicht mehr ausweichen und der Pkw erfasste das Tier frontal. Dieses blieb durch die Wucht des Aufpralls im Bereich des Kühler des Fahrzeugs stecken und kam ums Leben.

An dem Wagen entstand ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 2000 Euro. Die Beamten verständigten den zuständigen Jagdpächter, der den Kadaver entfernte. (AZ)