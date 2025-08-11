Hänge und Stromnetz: Windrad-Pläne stoßen auf Probleme

Im Sommer 2024 informierten der Energieversorger EnBW-ODR und Gemeinde Wolferstadt die Bevölkerung über ein Projekt, mit dem im größeren Stil alternativer Strom erzeugt werden soll. Auf dem Gebiet der Jura-Kommune könnten, so die Vorstellungen des Unternehmens, mehrere Windräder und ein Solarpark entstehen. Ein Jahr später ist das Vorhaben noch nicht recht weiter. „Das ist eine schwierige Sache“, sagt Bürgermeister Philipp Schlapak, „wir wären gerne schon weiter“.
Wolferstadt
