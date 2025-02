Touristenzahlen im Landkreis steigen: Wo es eine Besucherexplosion gibt

Bayern ist das Tourismusland Nummer Eins in Deutschland. Jedes Jahr pilgern Millionen Menschen in den Süden Deutschlands, um Städte und Natur zu bewundern. Und auch in unserer Region spiegelt sich das wider. Das belegen nicht zuletzt die Übernachtungszahlen aus dem vergangenen Jahr. Die steigen deutlich an, mehrere hunderttausende Mal verbrachten 2024 Menschen mindestens eine Nacht in einem hiesigen Beherbergungsbetrieb. Welche Kommune ein besonders deutliches Plus zu verzeichnen hat.

