Feuerwehrfest und Open Air: Das ist am Wochenende im Kreis Donau-Ries los

Dieses Wochenende finden einige größere Feste und Veranstaltungen im Landkreis Donau-Ries statt. Von Musik, Poetik bis Geschichte und Kultur ist hier alles dabei. Dieses Wochenende wird es nicht langweilig. Hier kommen unsere Tipps vom 2. bis 4. August.

Im Biergarten des Gasthauses „Zum Hirsch“ in Megesheim findet am Sonntag ab 15 Uhr wieder ein Open Air zum Mitsingen statt. Lothar Rappenegger und Werner Kunzmann spielen „Edel-Oldies“ und „Gassenhauer“.

feiert am Samstag um 18 Uhr sein traditionelles Hoffest mit den Roadjacks im Thaddäushof. In der Alten Bastei in Nördlingen findet diesen Sonntag um 19 Uhr der

Kino: Wer Lust auf Open-Air-Kino hat, kann im Garten am Johannisweiher in Wemding am Freitag den Film „Eine Million Minuten“ schauen. Beginn ist um circa 21 Uhr zum Anbruch der Dunkelheit. Am Samstag zur gleichen Zeit wird „Liebesbriefe aus Nizza“ und Sonntag „Ein Fest fürs Leben“ gezeigt.

Jubiläum: Die Feuerwehr Mündling feiert dieses Wochenende ihr 150. Jubiläum . Im Festzelt am Sportplatz in Mündling findet deshalb am Freitag um 18.30 Uhr ein Standkonzert an der Schule statt. Um 19 Uhr folgt der Bieranstich und ab 20 Uhr treten die Störzelbacher auf und sorgen für Stimmung. Am Samstag wird dann weiter gefeiert: „Die Wölf“ und „Fäaschtbänkler“ sorgen für Stimmung (bereits ausverkauft). Zum Festsonntag gibt es ein traditionelles Programm mit Umzug, Kapelle und Showtanz. Am Montag klingt das Fest mit Kindernachmittag, einem Wettbewerb und der Band „Saustoimusi“ aus.