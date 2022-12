Wörnitzstein

vor 33 Min.

Die Geburt Christi - Deckenfresko in Wörnitzstein wird 100 Jahre alt

Plus Im Jahr 1922 haben die Maler Hans Kögl und Max Vogt elementare Stationen aus dem Leben der Gottesmutter in der Kirche St. Martin abgebildet. Worum es in dieser Marienverehrung geht.

Von Adalbert Riehl Artikel anhören Shape

Vor 100 Jahren – 1922 – haben die Kunstmaler Hans Kögl und Max Vogt die Decke des Kirchenschiffes von St. Martin in Wörnitzstein neu gestaltet. Die Motive sind eine Hommage an die Gottesmutter Maria. Die großen Gemälde zeigen drei elementare Stationen ihres Lebens. Östlich zum Chor hin ist die Verkündigung der Schwangerschaft durch den Erzengel Gabriel dargestellt, westlich in Richtung Orgel die Geburt Jesu und Anbetung der Hirten – zwei Motive aus den Evangelien. In die Mitte haben Kögl und Vogt die Aufnahme Mariens in den Himmel gerückt, von der das Neue Testament nicht berichtet. Einige Schriftstellen, wie die Offenbarung des Johannes (12,1) werden als Hinweise darauf gedeutet. Seine Wurzel hat es in einem Marienfest, das Ende des vierten Jahrhunderts in Syrien begangen wurde; seit dem sechsten Jahrhundert wird es bereits am 15. August gefeiert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen