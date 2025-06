Mit Reimen, Charme und auf Knien: Schützenverein bittet Paten zum 100. Jubiläum

Im Mai wurde es zünftig, feierlich – und ein wenig theatralisch: Die Schützengesellschaft Hubertus Riedlingen hat sich zu seinem bevorstehenden 100-jährigen Jubiläum etwas ganz Besonderes einfallen lassen und beim traditionellen Patenbitten offiziell um die Unterstützung der befreundeten Schützengesellschaft Adler Wörnitzstein gebeten. Mit viel Herz, Humor und einem Augenzwinkern begab sich der Vorstand des Jubelvereins auf eine Mission, bei der auch die Knie nicht geschont wurden: In festlicher Tracht, begleitet von Musik und mitgebrachten Schmankerln, traten die Schützen beim ausgewählten Patenverein an – nicht ohne sich zuvor in Reimen auf ihre Bitte vorzubereiten. „…Wir feiern Jubiläum 100 Johr, 29. bis 31.05.2026 – merkts eich des Datum vor, do wird gfeiert – Vollgas geba, ganz Riedlinga wird dann beba!...“ So klang es, als der Vorstand vor versammelter Runde auf die Knie ging, um seine Bitte mit allem gebotenen Ernst – und dennoch einem Schmunzeln – zu unterstreichen. Ein Brauch, der bei allen Beteiligten für Begeisterung sorgte. Nach einigen heiteren Prüfungen, mehreren Verhandlungen mit süffigen Getränken und einem weiteren gereimten Schwur wurde die Patenschaft mit dem Kreuzen der Fahnen, Handschlag und lautem Applaus offiziell besiegelt. Die Hubertusschützen Riedlingen feiern ihr großes Jubiläum vom 29. bis 31. Mai 2026. Das Patenbitten war der gelungene Auftakt zu einem Festjahr voller Tradition, Gemeinschaft und Schützenehre.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!