Wörnitzsteiner Musiker eilen während Konzert zu Feuerwehreinsatz

Plus Das Dorfplatzkonzert der Musikkapelle Wörnitzstein wird jäh unterbrochen. Doch gelaufen war der Abend zwischen Musik und Brandeinsatz nicht.

Ein lauer Sommerabend mit viel Musik - das war beim "Dorfplatzkonzert" der Musikkapelle Wörnitzstein am Samstag angesagt. Mitten im Auftritt unter freiem Himmel heulte jedoch die Sirene. Feueralarm. Der unterbrach das Konzert abrupt. Um es vorwegzunehmen: Der Abend war damit nicht gelaufen.