So ist die Nachfrage auf dem Donauwörther Wohnungsmarkt

Es ist und bleibt der Traum vieler Menschen: das eigene Haus mit Garten. Doch die passende Immobilie zu finden, kann Jahre dauern. Und dann muss man sich meistens noch gegen Konkurrenten durchsetzen. Das ist nicht nur in den Großstädten so, sondern auch in unserer Region. Für viele Menschen ist nicht zuletzt die Finanzierung das Problem. Wie die Nachfrage bei uns ist – und welches Segment immer stabil dasteht.

