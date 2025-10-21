Günstige Wohnungen im Kreis Donau-Ries: Wann werden sie gebaut?

Alles ist bereit. Die Pläne sind fertig, neue Wohnungen - günstige zumal - könnten gebaut werden. Könnten. Der Konjunktiv ist bewusst gewählt, denn die Realität sieht momentan anders aus. Die beiden Donauwörther Wohnbau-Genossenschaften würden zwar gerne für Dutzende neue Wohnungen sorgen, sehen sich aber mittlerweile seit Monaten und Jahren gezwungen, ihre Projekte auf Eis zu legen. Beim Wohnbau-Selbsthilfewerk Donau-Ries will man deswegen zunächst andere Vorhaben umsetzen.

In Matthias Berneckers Büro in der Michael-Imhof-Straße hängen große Planskizzen. Es geht um den Neubau großer Wohnblocks in Bäumenheim. Alte, marode Gebäude sollten dafür weichen. Doch das Projekt liegt inzwischen seit Jahren auf Eis. Der Grund laut dem Geschäftsführer des Wohnbau-Selbsthilfewerks: keine Förderzusagen seitens der Bundes- und Landespolitik, zudem keine Linie im Bund, was die Energiepolitik im Bereich Wohnen angehe. „Solange es weder Fördergelder noch eine klare Aussage zur Energieversorgung der Zukunft gibt, können wir kaum neu bauen - zumindest nicht, wenn wir im Anschluss bezahlbare Mieten anbieten wollen“, sagt Bernecker. Und sozial verträgliche Mieten anbieten zu können, das gehöre nun mal zum genossenschaftlichen Selbstverständnis.

Wohnbau am Schellenberg: Lärmschutz erschwert Pläne in Donauwörth

Wie Bernecker im Gespräch mit der Redaktion berichtet, habe die Regierung von Schwaben in Augsburg vor vier Wochen geäußert, derzeit bräuchten keine Anträge zur Förderung eingereicht werden - die würden aktuell gar nicht bearbeitet, habe man ihm gesagt, erklärt Bernecker. Ihn habe das schockiert, er habe zumindest gehofft, „dass unsere Förderanträge wenigstens mal auf einem Stapel landen“. Dabei wolle man sich seit langem dringend nötigen Projekten widmen: Etwa dem angesprochenen Projekt in der Bäumenheimer Sudetenstraße 2 bis 12. Es dreht sich hierbei um einen Abriss mit Neubau, gut 60 Wohnungen sollten dort in drei Blocks neu gebaut werden. „Wir würden bei einer Zusicherung zeitnah anfangen“, sagt Bernecker.

Seit Monaten klagen die Vertreter der hiesigen Genossenschaften, dass kaum Fördermittel flössen. Zuletzt äußerte sich auch Vitus Schmid von der Gemeinnützigen Baugenossenschaft Donauwörth (GBD) ähnlich wie sein Kollege Bernecker. Auch hier steht man bei Neubauprojekten, die bereits fertig in der Schublade liegen, vor einem großen Fragezeichen. Schmid sagt am Telefon, hörbar resigniert: „Dieses Jahr wird wohl nichts mehr an Fördermitteln freigegeben.“ Eigentlich sollte jetzt im Oktober von der GBD ein neuer Wohnblock in der Donauwörther Schwemmerstraße hochgezogen werden. Auch der liegt nach wie vor auf Eis.

Wohnbau-Selbsthilfewerk saniert Wohnblöcke in Zirgesheimer Straße

Ein großes Projekt plant das Wohnbau-Selbsthilfewerk indessen am Schellenberg unterhalb der Bundesstraße 2 und oberhalb der Imhof-Straße in Donauwörth. Hier könnte zudem die Bürokratie ein weiterer Hemmschuh werden, genauer gesagt der Lärmschutz. Eine Lärmschutzwand wäre hier nicht möglich, ob den Behörden der passive Lärmschutz über spezielle Fenster reichen würde, das sei momentan noch unklar, sagt Bernecker.

Das, was bisher an Aussagen aus der Bundes- und Landespolitik kam, es sei vage und helfe kaum weiter, so der Geschäftsführer des Wohnbau-Selbsthilfewerks - „Bauturbo“ hin oder her. Seit Jahren schon kritisiert er auch die Unklarheiten, wohin der Weg in Deutschland bei der Energieversorgung führen soll, sprich: welche Art der Wärmeversorgung in Zukunft im Geschosswohnungsbau angestrebt wird: Sind es Wärmepumpen? Bleibt es beim Gas? Oder doch Wasserstoff? Es gebe keine Linie - auch ebendiese Planungsunsicherheit sei eine enorme Hürde beim Geschosswohnungsbau. Politische Vagheit sei per se Gift für die Wirtschaft.

Sanierung und Zukauf: Donauwörther Wohnblöcke im Fokus von Bernecker

Neubau an günstigem, gefördertem Wohnraum entsteht folglich kaum oder zumindest viel zu wenig. Deswegen wird in den Bestand, oder - wo es geht - in den Zukauf von Bestand investiert. Das Wohnbau-Selbsthilfewerk kaufte aus privater Hand in der Donauwörther Parkstadt im vorigen Jahr einen Wohnblock, zudem wurde ein Block kernsaniert und mit einer modernen Wärmepumpe versehen. Ferner mache man sich bald an die Sanierung eines Mehrparteienhauses in der Zirgesheimer Straße in Donauwörth.

Eine Ausnahme in der momentanen Situation bildet in der Region der Neubau von über 80 geförderten Wohnungen im Alfred-Delp-Quartier (Projekt „Hoch der Donau“), welchen das Augsburger Unternehmen Deurer aktuell realisiert. Die 83 Ein- bis Vier-Zimmer-Wohnungen werden aber wohl bei weitem nicht reichen um den Bedarf zu decken: Allein bei den beiden Donauwörther Genossenschaften stehen Hunderte Interessenten auf den Wartelisten für eine neue Mietwohnung. Ein Dilemma, denn „momentan zieht angesichts des engen Marktes kaum jemand aus seiner Wohnung“, wie Matthias Bernecker resümiert.