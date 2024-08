Dorfladen knackt die „Umsatz-Million“ Traditionsgemäß eröffnete der Musikverein Wolferstadt die Gesellschafterversammlung des Dorfladens Wolferstadt und sorgte zwischen den einzelnen Tagespunkten für stimmungsvolle Abwechslung. Geschäftsführer Eigenmann konnte neben Bürgermeister Schlapak, dessen Stellvertreter Markus Deffner zahlreiche Gemeinderäte und Vereinsvorstände begrüßen. In seinem Lagebericht blickte der Dorfladenchef -wie immer humorvoll- auf ein insgesamt positives Jahr zurück. Der Umsatz konnte auf Netto 910.824 Euro gesteigert werden, was größtenteils auf die steigenden Preisen zurück zu führen ist. Rechnet man dem Nettoumsatz noch die abgeführte Mehrwertsteuer hinzu, so hat man erstmals die Umsatz-Million geschafft (1.000.614 Euro). Der Wermutstropfen sei allerdings, dass der Gewinn, trotz Umsatzsteigerung sinke. Dies liegt vor allem an den steigenden Personal- und Energiekosten. Was sich ebenfalls auf die Gewinnmarge auswirkt, ist die seit Jahren sinkende Gewinnspanne, denn die Einkaufspreise steigen stärker als die Verkaufspreise. Durch das Rabattmarkensystem wurde den Kunden im letzte Jahr 6285 Euro sofort an der Kasse verrechnet. Vielen Dorfläden, so Eigenmann, bereitet der Umsatz Sorgen, bei uns, so der Geschäftsführer, ist es das fehlende Personal. Frei werdende Stellen konnten bisher nur mit Glück und in letzter Minute besetzt werden. Es wäre Schade, wenn trotz vieler Kunden und hohem Umsatz die Öffnungszeiten anpassen werden müssten, um so das Personalproblem in den Griff zu bekommen. Für die nach 28 Jahren aus dem Vorstand ausscheidende Doris Eder wurde Thorsten Rundbuchner als Nachfolger gewählt. Bürgermeister Schlapak dankte zum Abschluss dem Dorfladenteam und der Kundschaft für die Treue zum Dorfladen. (AZ)

Simone Wiedemann