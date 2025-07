Erfolgreiche Teilnahme an der Jugendleistungsprüfung

Fünf engagierte Jugendliche der Jugendfeuerwehr Zirgesheim stellten in Wolferstadt ihr Können und ihre Teamfähigkeit bei der Abnahme der Bayerischen Jugendleistungsspange unter Beweis. Unter den Augen zahlreicher Zuschauer und Prüfer absolvierten die jungen Feuerwehrleute erfolgreich ein vielseitiges Programm, das sowohl individuelle Fertigkeiten als auch die Zusammenarbeit im Trupp forderte. Die fünf Jugendlichen meisterten zunächst fünf anspruchsvolle Einzelübungen. Hierbei zeigten sie ihr fundiertes Wissen und ihre Präzision in feuerwehrtechnischen Grundtätigkeiten. Dazu gehörten beispielsweise das korrekte Anlegen von Knoten, oder das zielgenaue Auswerfen eines Leinenbeutels. Jeder Einzelne bewies hierbei seine persönliche Leistungsfähigkeit und sein Engagement. Im Anschluss standen fünf sogenannte Truppübungen auf dem Plan, bei denen es auf die perfekte Koordination und Kommunikation im Team ankam. Die Jugendlichen demonstrierten hier beeindruckend, wie wichtig gegenseitiges Vertrauen und präzises Zusammenspiel im Einsatzfall sind. Zu den Aufgaben gehörten unter anderem das gemeinsame Kuppeln einer Saugleitung, vornehmen eins Strahlrohrs, oder die Brandbekämpfung mit einer Kübelspritze. Besonders hervorzuheben war die reibungslose Zusammenarbeit und der ausgeprägte Teamgeist, mit dem die Jugendlichen jede Herausforderung meisterten. Abgerundet wurde der Parcours durch das Beantworten eines umfassenden Fragebogens. Auch diese Aufgabe wurde von allen souverän bewältigt und zeigte die gründliche Vorbereitung der Jugendlichen. Die Bayerische Jugendleistungsspange ist eine wichtige Auszeichnung für den Nachwuchs der bayerischen Feuerwehren und belegt die fundierte Ausbildung und das Engagement der jungen Einsatzkräfte von morgen. Die erfolgreichen Absolventen haben damit einen weiteren Schritt in ihrer feuerwehrtechnischen Laufbahn gemacht und sind bestens gerüstet für zukünftige Aufgaben in der Freiwilligen Feuerwehr.

