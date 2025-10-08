Erntedankfest in Wolferstadt

Die Gemeinde Wolferstadt feierte das Fest „Erntedank“ im Rahmen eines Familiengottesdienstes in der Pfarrkirche in Wolferstadt. Musikalisch umrahmt wurde dieser vom Chor Cantaris. Unter dem Motto „Wir brauchen die Erde zum Leben“ trafen sich bereits einen Tag vorher viele Kinder, um sich gemeinsam auf den Gottesdienst vorzubereiten. Es wurden fleißig Lieder und Texte geübt. Jedes Kind malte ein Symbol passend zu Erntedank an, welches dann im Rahmen der Fürbitten auf eine große Runde Tafel neben dem Altar angebracht wurde. Die Kinder unterstützten fleißig die Mädels der KLJB Wolferstadt beim Aufbau des Erntedankaltars. Neugierig erkundeten sie den Altar und schauten sich die verschiedenen Lebensmittel an.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!