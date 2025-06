Gemischte Bilanz am Wochenende für Wolferstädter Tennisspieler

Im Heimspiel gegen den TC Buchdorf gingen die Juniorinnen als Verlierer vom Platz. Nach den Einzeln stand es bereits 3 zu 1 für die Gäste. Einzig Hannah Uffinger konnte ihr Spiel im Matchtiebreak gewinnen. Leonie Engelhardt, Hannah Hoyer und Wager Lea zogen in Ihren Matches leider den kürzeren. In den Doppeln versuchten die Juniorinnen nochmals alles um zumindest ein Remis zu erreichen. Larissa und Sarah Schneid verloren aber im Matchtiebreak und Engelhardt Leonie und Wager Emily glatt in zwei Sätzen zum 5 zu 1 Endstand für die Gäste. Im Auswärtsspiel in Oberndorf war das Spiel bereits nach den Einzel entschieden. Engelhardt Ralf, Estner Bastian, Mädler Thomas, Eder Florian und Heinrich Simon gewannen ihre Einzel in zwei Sätzen. Matthias Hoinle fand nicht wie gewohnt zu seinem Spiel und musste sich in 2 Sätzen seinem Gegner geschlagen geben. In den Doppeln konnten die Wolferstädter auch noch zwei Matches für sich entscheiden. Estner/Weber gewannen klar in 2 Sätzen. Die Spiele von Eder/Hertle und Mädler/Heinrich waren an Dramatik kaum zu überbieten. Beim Stande von 1 zu 6 und 3 zu 3 zog sich Hertle einen Muskelfaserriss zu, biss aber auf die Zähne und spielte das Spiel zum 4 zu 6 Satzgewinn noch zu Ende. Das Doppel Mädler/Heinrich dauerte über 2,5 Stunden und ging mit 6 : 7, 7 : 6 und 10 : 6 im Matchtiebreak an die Oberndorfer. Nach dem verdienten 7 zu 2 Auswärtssieg sind die Herren somit weiter im Rennen um die Meisterschaft. Im Heimspiel gegen den SV Donaumünster mussten die Damen eine knappe Niederlage hinnehmen. Nach den Einzeln stand es 5 zu 1 für die Gäste. Ströbele Alexandra gewann klar in zwei Sätzen. Starek Teresa und Wager Hannah zeigten großen Kampfgeist, verloren aber unglücklich jeweils im Matchtiebreak. Die drei Einzel von Seefried Sonja, Kraus Melissa und Hoinle Carmen gingen in zwei Sätzen an die Gegner. In den Doppeln zeigten die Gastgeber Moral und konnten diese alle drei zum 4 zu 5 Endstand für sich entscheiden.

