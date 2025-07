Wolferstädter Tennisherren gewinnen Spitzenspiel

Icon Vergrößern Die siegreiche Mannschaft des TSV`s Foto: Schnierle S. Icon Schließen Schließen Die siegreiche Mannschaft des TSV`s Foto: Schnierle S.

Am vergangenen Sonntag konnten die Herren im Heimspiel gegen den TC Frauenstetten einen BigPoint im Kampf um die Meisterschaft erringen. Vor zahlreichen Tennisfans war das Spiel an Spannung kaum zu überbieten. Nach den Einzeln stand es 3 zu 3. Engelhardt Ralf machte mit seinem Gegner kurzen Prozess und siegte mit 6 : 1 und 6 : 1. Ebenso souverän gewann Estner Bastian sein Match mit 6 : 1 und 6 : 4, während Eder Florian wieder sein Kämpferherz auspackte und seinen Gegner im Matchtiebreak mit 7 : 6, 2 : 6 und 10 : 5 niederrang. Mück Holger kämpfte leider zweieinhalb Stunden vergeblich. Nach verlorenem 1. Satz, 5 : 7 konnte dieser den 2. Satz mit 6 : 3 für sich entscheiden. Im Matchtiebreak zog er dann mit 3 : 10 leider den kürzeren. Mädler Thomas und Heinrich Simon mussten die Überlegenheit ihrer Gegner anerkennen und verloren glatt in 2 Sätzen. Somit mussten die Doppel dann die Entscheidung über Sieg oder Niederlage bringen. Hier kam dann zeitweise sogar Davis-Cup-Stimmung bei den Zuschauern auf. Die Paarung Estner Bastian / Hoinle Matthias hatten mit ihren Gegnern wenig Probleme und kamen zu einem ungefährdeten 6 : 2 und 6 : 2 Sieg. Nachdem Mädler Thomas / Mück Holger ihr Doppel knapp verloren, lag es am 1er Doppel Engelhardt Ralf / Eder Florian den Sieg für die Gastgeber sicherzustellen. Dies gelang dann auch in beeindruckender Manier mit 6 : 3 und 6 : 2 zum viel umjubelten 5 zu 4 Gesamtsieg. Somit haben es die Herren am Sonntag beim Auswärtsspiel in Donauwörth in der eigenen Hand mit einem Sieg die erste Meisterschaft für die Wolferstädter Tennisabteilung perfekt zu machen.

