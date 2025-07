Wolferstädter Tennisherren machen Meisterschaft perfekt

Nichts mehr anbrennen ließen die Herren bei ihrem Auswärtsspiel gegen Airbus HC Donauwörth II. Bereits nach den Einzeln war die Meisterschaft in trockenen Tüchern. Engelhardt Ralf, Mädler Thomas, Eder Florian, Hoinle Matthias und Heinrich Simon dominierten in Ihren Spielen und gewannen klar jeweils in 2 Sätzen, einzig Estner Bastian hatte ein wenig Probleme mit seinem Gegner und konnte diesen erst im Matchtiebreak bezwingen. Die Doppel waren dann mehr oder weniger nur noch Schaulaufen. Mädler / Heinrich und Hoinle / Hönle gewannen in zwei Sätzen während Weber / Engelhardt T. den Donauwörthern den Ehrenpunkt überlassen mussten. Nach dem Spiel kannte der Jubel keine Grenzen mehr. Drei Jahre nach der Gründung der Herrenmannschaft konnte diese erstmals in der Vereinsgeschichte des Wolferstädter Tennisvereins eine Meisterschaft erringen. Die Damen konnten gegen den TC Buchdorf II auch endlich lang ersehnten ersten Sieg feiern. Nach glatten 2-Satz-Siegen von Schnierle Sarah, Ströbele Alexandra, Dressel Jennifer, Müller Nina und Starek Teresa hatten die Damen den Sieg schon in der Tasche. Nur Kraus Melissa hatte gegen Ihre Gegnerin in 2 Sätzen das Nachsehen. In den Doppeln konnten dann Müller / Starek und Schnierle / Wager Hannah auch noch zwei Matchpunkte für die Wolferstädter Damen holen. Das Doppel Dressel / Kraus hingegen musste eine Niederlage hinnehmen. Somit hieß es zum Schluss 7 : 2 für den TSV. Nichts zählbares konnten die Juniorinnen beim Auswärtsspiel in Pöttmes mit nach Hause nehmen. Gegen den ungeschlagen Tabellenführer gab es eine glatte 6 zu 0 Niederlage. In den Einzeln mussten Schneid Larissa und Sarah, sowie Lehner Antonia und Wager Emily die Überlegenheit ihrer Gegnerinnen anerkennen. Alle verloren glatt in 2 Sätzen. In den Doppeln waren dann Hoyer Hannah / Uffinger Hannah und die Schneid Schwestern im Einsatz. Auch diese gingen deutlich zum 6 zu 0 Endstand an die Gastgeber.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!