Wahlvorschläge im Wahlkreis 253 stehen fest

Im Wahlkreis 253 Donau-Ries wurden bis zum gesetzlichen Fristende insgesamt zehn Kreiswahlvorschläge für die Bundestagswahl 2025 eingereicht. Die Frist für die Einreichung der Kreiswahlvorschläge endete am vergangenen Montag um 18 Uhr. Über die Zulassung der Wahlvorschläge entscheidet der Kreiswahlausschuss in seiner Sitzung am Freitag, 24. Januar, um 15 Uhr. Die Sitzung ist öffentlich und findet im Sitzungssaal des Landratsamtes Donau-Ries, Pflegstraße 2 in Donauwörth statt (Haus B, Zimmer Nr. 420).

Zehn Vorschläge sind beim Kreiswahlleiter eingegangen

Die zur Bundestagswahl zugelassenen Kreiswahlvorschläge und Bewerber wird der Kreiswahlleiter öffentlich bekanntmachen. Folgende Kreiswahlvorschläge sind bis 20. Januar 2025, 18 Uhr beim Kreiswahlleiter eingegangen: CSU (Ulrich Lange), SPD (Christoph Schmid), Bündnis 90/Die Grünen (Adrian Lund), FDP (Hans-Peter Posch), AfD (Andreas Mayer), Freie Wähler (Florian Riehl), Die Linke (Leon Florian), die Basis (Benjamin Goßner), ÖDP (Sebastian Thumbach) und BSW (Manfred Seel). (AZ)