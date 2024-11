Gesucht: Der schönste Weihnachtsmarkt in der Region

Auf die Plätze, fertig, Weihnachtsmarkt! Der Landkreis steht in den Startlöchern für die Adventszeit. Auch in diesem Jahr finden im südlichen Kreis Donau-Ries wieder zahlreiche Weihnachtsmärkte statt. Die Vorbereitungen haben längst begonnen - nicht mehr lange, dann heißt es wieder gebrannte Mandeln, Glühwein und Weihnachtstimmung an jeder Ecke. Die Donauwörther Zeitung sucht zum Weihnachtsmarkt-Startschuss den schönsten Weihnachtsmarkt in ihrem Verbreitungsgebiet.

Wo lässt es sich im Donau-Ries am besten auf die Adventszeit anstoßen?

Dieser Aufruf richtet sich an alle Weihnachtsmark-Fans: Der schönste, beste, urigste unter den Märkten findet direkt vor Ihrer Haustüre statt? Dann freuen wir uns über eine Empfehlung. Helfen Sie uns, heuer den schönsten Markt zu finden und senden Sie uns ein Foto von Ihrem Favoriten zu! Ob es dort den günstigsten Glühwein, die leckersten Plätzchen oder die beste Möglichkeit für Weihnachtseinkäufe gibt, alle geheimen und nicht-so-geheime Tipps sind willkommen!

Bis zum 22. November können Sie Ihre Vorschläge zu uns in die Redaktion schicken. Diese werden dann auf unserer Webseite und auf unseren sozialen Netzwerken veröffentlicht. Senden Sie Ihren liebsten Weihnachtsmarkt unsere Redaktion: redaktion@donauwörther-zeitung.de. Adresse und Öffnungszeiten Ihres persönlichen Favoriten dürfen natürlich nicht fehlen. Wer möchte, schickt uns auch gerne ein Bild zu. Die Bildgröße sollte mindestens 1 MB, gerne größer, betragen.

Anschließende Abstimmung und Kür zum schönsten Weihnachtsmarkt 2024

In einem zweiten Schritt steht dann die Entscheidung an: Der heuer beste Weihnachtsmarkt soll final ermittelt werden. Dazu veröffentlicht die Donauwörther Zeitung ein Online-Voting mit den eingereichten Vorschlägen. Hier können dann alle abstimmen, um zu bestimmen, wo denn nun wirklich der schönste Weihnachtsmarkt im Landkreis zu finden ist. Unter allen Einsendungen mit Vorschlägen verlost die Donauwörther Zeitung einen kleinen Gutschein für eine Weihnachtsleckerei. Bis dahin benötigt die Redaktion aber noch Ihre tatkräftige Mithilfe und viel Weihnachtsmarkt-Post. Schicken Sie uns Ihren Vorschlag bis spätestens Freitag, 22. November, 23.59 Uhr an redaktion@donauwoerther-zeitung.de

